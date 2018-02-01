Молдован: Олимпийские игры до сих пор остаются праздником мира

Олимпийские игры с самого своего основания считались праздником мира. Собирая на время проведения соревнований спортсменов всех стран, Олимпиада становилась и поводом для прекращения военных действий.

Являются ли Олимпийские игры праздником мира и до сих пор? Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал олимпийский чемпион по пулевой стрельбе Олег Молдован.

"Для спортсменов Олимпиада — это жизнь, это их работа, еще одно личное достижение, а для болельщиков — это шоу, это зрелище. Всем хочется посмотреть на сильнейших спортсменов мира. Это действительно важное событие в жизни каждой страны, это настоящий праздник", — отметил Олег Молдован.