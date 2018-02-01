Осин: мы убедились в необоснованности обвинений российских спортсменов

Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал 28 российских спортсменов, участников зимней Олимпиады в Сочи, которые ранее по решению Международного олимпийского комитета были пожизненно дисквалифицированы. Результаты спортсменов были аннулированы.

Спортивный журналист Алексей Осин заявил в эфире радио Sputnik, что данное решение лишь подтвердило необоснованность обвинений в адрес российских спортсменов.

"Данные подтвердились всего по 11 спортсменам. Это всего-навсего 2% из нашей команды в Сочи. И вот ради этого была поднята эта волна. WADA дискредитировала себя полностью. Потому что не смогли наладить коммуникацию с фирмами, которые действительно могли бы сделать не открывающиеся емкости с пробами, ведь доказали, что их можно вскрыть хоть у себя дома, провалили допинг-контроль в Рио-де-Жанейро, в Сочи, уже провалили в Пхенчхане, хотя Олимпиада еще не началась. Мне кажется, МОК должен принять решение по сотрудничеству с этой организацией и реформировать ее до основания", — сказал Алексей Осин.