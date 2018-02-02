Шабанова: хиджаб – это выбор женщины, нельзя его запретить

Дизайнер Амина Шабанова заявила в эфире радио Sputnik о том, что в исламе нет принуждения, каждый приходит к хиджабу, когда готов

Хиджаб — исламский женский платок, скрывающий фигуру, запястья рук и шею женщины. Пять лет назад его придумала уроженка Бангладеш, американская студентка Назма Кхан. Она призвала всех женщин, вне зависимости от вероисповедания, на один день облачаться в хиджаб, чтобы понять, что приходится испытывать мусульманкам в платках. День хиджаба широко празднуется во многих мусульманских странах, в России и в Европе.

Основатель бренда "Ирада", блогер Амина Шабанова заявила в эфире радиостудии Sputnik о том, что ни одна мусульманка не откажется от хиджаба.

"Нужно четко понимать, что ни одна мусульманка, соблюдающая свои традиции не откажется от хиджаба. В Европе сейчас множество девушек и в хиджабах, и в никабах, и они спокойно живут, учатся, и никто их за это не притесняет", — отметила Амина Шабанова.