Блажко: скоро в Молдове "вымрут" десятки населенных пунктов

По подсчету социолога Владимира Блажко, к 2028 году с политической карты Молдовы исчезнут еще порядка пятидесяти сел, в которых сегодня осталось по 15-20 жителей в преклонном возрасте

Некоторые молдавские села, некогда полные жизни, людских голосов, зажигательных молдавских песен, сегодня находятся практически в полном запустении. Не радуются здесь, как прежде, собранному урожаю, не отмечают всем миром чью-то свадьбу, не горюют вместе на поминках, не помогают строить кому-то новый дом.

Общая картина запустения и витающей в воздухе безнадежности чувствуется в некоторых населенных пунктах Молдовы, а несколько десятков стариков, оставшихся жить в них, сегодня лишь могут ностальгировать по той, насыщенной и навсегда ушедшей жизни. Печальным напоминанием о ней стали десятки заброшенных домов, окна которых наглухо заколочены досками, а внутри обитает лишь ветер.

По данным социологов, за прошедшие десять лет в республике полностью "вымерло" порядка ста сел. Однако в этой печальной очереди на исчезновение находится еще около пятидесяти.

О том, почему села Молдовы вымирают, и можно ли как-то остановить эту печальную тенденцию, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал доктор хабилитат социологии, научный сотрудник Института юридических и политических исследований АН Молдовы Владимир Блажко.