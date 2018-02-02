Стариков: именно советский солдат спас человечество от фашизма

Российский историк и политолог Николай Стариков в эфире радио Sputnik рассказал о том, почему недопустимо переписывание истории Второй мировой войны по западным лекалам

Масштабные праздничные мероприятия от военного парада до салюта прошли в Волгограде в пятницу, в день 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве.

Празднование открыл военный парад, в котором участвовало около 1400 солдат и офицеров Южного военного округа России. По площади Павших борцов проехало более 60 единиц техники во главе с легендарным танком Т-34. Воздушную часть парада представили около 40 вертолетов, штурмовиков, бомбардировщиков и истребителей.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы 9 мая 1945 года.

Указ о придании федерального статуса 75-летию Сталинградской победы подписал президент России Владимир Путин. Волгоградская область 2 февраля стала всероссийским центром проведения торжеств. Этот день в регионе был объявлен выходным.

В то же время, на Западе активно навязывается мысль о том, что решающую роль в разгроме фашистской Германии сыграли западные союзники СССР.

О том, почему недопустимо переписывать историю Второй мировой по западным лекалам, в эфире радио Sputnik рассказал историк и политолог Николай Стариков.