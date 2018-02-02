Билецкий: женщина-бодибилдер может стать мечтой молдавского мужчины

Персональный тренер одного из фитнес-клубов Кишинева Роман Билецкий в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал о том, насколько занятия бодибилдингом и силовые тренировки подходят для женщин

Пропорциональное и атлетическое телосложение всегда считалось признаком здоровья мужчины, свидетельствовало о том, что человек предпочитает вредным привычкам здоровый образ жизни занятия спортом, совершенствование своей фигуры.

И если в случае с сильной половиной человечества тяжелая атлетика и занятия в тренажерном зале со штангами и гантелями давно стали естественным явлением, то по отношению к женщинам, которые ходят "в качалку", у мужчин сложился некий стереотип, что, мол "не тем жены занимаются".

Между тем, женский бодибилдинг в Молдове давно стал профессиональным силовым видом спорта, а силачки из нашей республики могут посоревноваться со своими соперницами в силе и совершенстве приобретенных форм.

Корреспондент радиостудии Sputnik Молдова решил поинтересоваться: каких успехов удалось добиться на национальной и международной арене женщинам-бодибилдерам из нашей страны? Насколько силовые тренировки подходят слабому полу? И может ли "подкачанная" женщина быть эталоном красоты для мужчин?

Об этом в эфире рассказал тренер одного из крупных фитнесс-клубов Кишинева Роман Билецкий.