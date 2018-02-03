Иванов: нововведение правительства может оставить школы без учителей

С 1 сентября 2018 года в силу вступят изменения в Кодексе об образовании, обязывающие всех педагогов лицеев обладать дипломом магистра. Данное нововведение подразумевает, что те, у кого не будет соответствующего дип¬лома, уже не смогут заниматься преподавательской деятельностью.

Не приведет ли данное новшество к тому, что в школах совсем не останется педагогов? На этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил председатель профсоюза науки и образования Дмитрий Иванов.

"Так оно и будет. Тех, кто решился пойти на эту тяжелейшую работу государство итак не может удержать. У них нет ни зарплаты достойной, ни условий. А теперь, если для того, чтобы получить диплом магистра им придется еще и дополнительно учиться, то это крайне неграмотное решение", — заявил Дмитрий Иванов.