Егорченков: американцев устраивает миграционный хаос в Европе

Политолог Дмитрий Егорченков прокомментировал в эфире радио Sputnik ситуацию, связанную с миграционным потоком в Европе

Миграционный кризис в Европе, связанный с резким увеличением потока беженцев возник в 2015 году и продолжается до сих пор. По данным статистической службы Европейского союза, в 2014 году страны ЕС приняли 626 715 заявлений о предоставлении политического убежища. Большая часть беженцев прибыла из Сирии, Афганистана, Косово, Эритреи и Сербия.

Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков прокомментировал в эфире радио Sputnik ситуацию, связанную с миграционным потоком в Европе

"Чем больше приезжает мигрантов, тем меньше это нравится рядовым европейцам. А вот американцев напротив, абсолютно устраивает это состояние перманентного хаоса", — Дмитрий Егорченков.

Политолог также отметил, что проблема с мигрантами серьезно мешает развитию Европы.