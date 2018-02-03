Колотов: у Северной Кореи есть "секретное оружие" на случай войны

Директор Института Хо Ши Мина Владимир Колотов заявил в эфире радио Sputnik о том, что у КНДР действительно могут быть подземные военные объекты

Американские СМИ со ссылкой на южнокорейские источники утверждают, что в Северной Корее имеется целый ряд подземных военных объектов, которыми КНДР может воспользоваться при военном конфликте.

С этим мнением в эфире радио Sputnik согласился Директор Института Хо Ши Мина Владимир Колотов.

"Было бы странно, если бы у Северной Кореи не было системы подземных коммуникаций на случай войны. Тем более что США и их союзники постоянно угрожают разного рода ударами, поэтому было бы удивительно, если бы у КНДР не было плана на такой случай. Вспомним, что во время Вьетнамской войны во Вьетнаме тоже была система подземных коммуникаций. Я считаю, что северокорейская армия, конечно, учла этот положительный вьетнамский опыт. И если у них есть системы коммуникаций в горах, то эти системы неприступны", — считает Владимир Колотов.