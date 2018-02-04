Садовник: многие мужчины женятся, потому что "так надо"

Врач-сексолог Адриан Садовник объяснил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, почему институт брака в стране так хрупок, а "семейная лодка" все чаще разбивается о быт

Число заключаемых в Молдове браков неуклонно снижается, равно, как и растет статистика разводов. Молодые люди не спешат связывать свою жизнь официальными семейными узами. Многие предпочитают простое сожительство, не имея при этом детей, иные и вовсе выступают за свободные отношения, кульминацией которых является банальный секс без обязательств.

При этом, согласно данным психологов, менее охотно на брак идут мужчины, стремясь сохранить свою свободу. Сейчас остаться убежденными холостяками им помогает сфера услуг, в которой за деньги можно найти и домработницу, и повариху, и ту, кто на ночь разделит постель и удовлетворит потаенные желания.

Между тем, и это не секрет, многие молдавские женщины стремятся сделать из заключения брака выгодную сделку, стараясь найти жениха побогаче, с высоким социальным статусом.

Корреспондент радиостудии Sputnik Молдова решил выяснить: почему "лодка" молдавской семьи зачастую становится такой непрочной?

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал врач-сексолог, андролог Адриан Садовник.