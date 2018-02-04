Нисенбойм: почему необходимо заключать брачный договор

Психолог Ольга Нисенбойм рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, почему необходимо заключать брачный договор

Заключение брачного контракта многие пары считают проявлением недоверия к партнеру, а также холодного расчета. Существует мнение, что такой договор заранее настраивает супругов на предстоящий развод.

Психолог Ольга Нисенбойм рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, так ли это на самом деле.

"Мнение о том, что брачный контракт заранее настраивает супругов на развод — это давно устаревший стереотип. Это звучит также, как если проверятся в больнице, то заранее настраивать себя на болезнь. Брачный договор на самом деле помогает прояснить очень многие вещи", — заявила психолог.

Собеседница также отметила, что заключение брачного договора является своеобразным тестом для будущих супругов, и позволяет определить смогут ли они идти на компромиссы, находясь в браке.