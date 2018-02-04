Финансовый аналитик о том, зачем Россия срочно скупает золото

Финансовый аналитик Алексей Вязовский в эфире радио Sputnik рассказал о том, почему российские банки занялись массовой скупкой драгоценного металла

В 2017 году Россию охватила настоящая золотая лихорадка, считают финансовые аналитики. Так, в минувшем году российские банки заключили контракты на приобретение у компаний, занимающихся добычей золота, свыше 205 тонн этого драгоценного металла, что почти на пять процентов превышает показатели закупок 2016 года.

О том, почему российские коммерческие банки занялись скупкой золота, и следует ли ожидать скачков цен на этот драгоценный металл, в эфире радио Sputnik рассказал вице-президент российского "Золотого монетного дома" Алексей Вязовский.