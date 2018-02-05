Блажко: "семья на расстоянии" стала стилем жизни в Молдове

Социолог Владимир Блажко рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, как жители республики умудряются сохранять семьи, находясь в разлуке много лет подряд

Отец — на заработках в России, мать подрабатывает в Италии, ребенок — на попечении у бабушки с дедушкой: традиционная для Молдовы картина последних пятнадцати лет.

Молдавская семья, некогда бывшая мощным монолитом, в которой все проблемы и невзгоды решались сообща, а радости также вместе разделялись со стаканом вина за большим столом, сегодня подверглась серьезным деформациям.

Нищета, отсутствие стабильности и неуверенность в завтрашнем дне подвигли тысячи мужчин и женщин покинуть Родину, поехать "за длинным рублем" в экономически-развитые города СНГ и Евросоюза. А оставленным в Молдове детям и старикам остается лишь видеть родных по "Скайпу", и чувствовать их заботу в виде регулярных денежных переводов и посылок из-за рубежа.

О том, почему в Молдове укоренился такой феномен, как "дистантная семья", в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал доктор хабилитат социологии, научный сотрудник Института юридических и политических исследований АН РМ Владимир Блажко.