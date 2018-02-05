Биттен: рекламировать шампунь для волос в хиджабе – плохая идея

Феминистка Наталья Биттен прокомментировала в эфире радио Sputnik рекламу шампуня для волос, в которой снялась девушка в хиджабе

Компания L'Oréal Paris выпустила рекламу средства для волос, в которой снялась британский блогер Амина Кхан. Девушка не только рассказала о продуктах косметической компании, но и попыталась убедить зрителей в том, что за волосами непременно нужно ухаживать, даже если они скрыты под платком.

Данную рекламу в эфире радио Sputnik прокомментировала Феминистка Наталья Биттен.

"Эта реклама ориентирована на определенную группу людей. Безусловно, ухаживать за своими волосами нужно, даже если их нельзя показывать нигде кроме своего дома, и никому, кроме очень узкого круга людей. Но рекламировать шампунь в хиджабе — это плохая бизнес-идея компании", — заявила Наталья Биттен.