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Марина Таубер
© Sputnik / Miroslav Rotari

Таубер: спорт способен объединить даже самых непримиримых политиков

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Известная молдавская теннисистка, экс-президент Федерации тенниса Молдовы Марина Таубер в эфире радиостудии Sputnik Молдова поделилась своим мнением о возможностях, которые дарит спорт непримиримым противникам в политике

Собеседница абсолютно уверена, что спорт способен примирять оппонентов, и тому есть многочисленные примеры.

"Я была свидетелем того, как спорт объединяет непримиримых политически людей. Было очень приятно видеть, как люди, которые не общаются, рядом болели за нашу сборную. Это тот яркий пример того, что спорт может объединять", — сказала спортсменка.

По мнению Марины Таубер, политизация спорта стала удручающим фактом. И эта проблема актуальна как на национальных, так и на мировом уровнях. 

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"Я не могу сказать, что в нашей стране нет намеков на политизацию спорта. Присутствуют такие вещи. Их не должно быть. Спорт должен быть чистым и нейтральным. Потому что иначе он теряет все свое обаяние и цели, задачи и предназначение, которые он несет миру и каждой стране в отдельности", — считает известная теннисистка.

По ее словам, люди, которые замешивают в спорт политику, не осознают, насколько губительными могут быть их действия, которые касаются судеб и профессионального будущего спортсменов. 

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"Никто, по сути, не понимает одного, что есть спортсмены, которые всю свою жизнь отдают, чтобы, возможно, один раз выступить на Олимпиаде, и принести своей стране и себе тот результат, о котором мечтаешь", — добавила она.

Марина Таубер также отметила, что и сами спортсмены должны быть более настойчивы, отстаивая свои позиции.

"Хотелось бы, чтобы спорт разбивал политические войны, потому что это будет настоящей оценкой труда спортсменов. И тех послов, которые несут положительное восприятие спорта, и тех, кто несут честь и славу своим странам", — заключила собеседница.

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Теги:
Олимпиада 2018, спорт, политика, Марина Таубер



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