19:11 05 Февраля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв0°C
Прямой эфир
Поиск
Олег Дмитриев
© Sputnik/ Виктор Толочко

Дмитриев: МОК отказался приглашать спортсменов, которые "могли выстрелить"

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
76 0 0

Спортивный обозреватель Sputnik Олег Дмитриев прокомментировал отказ МОК в приглашении на Олимпиаду в Пхенчхане 15 российским спортсменам, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS)

Ранее стало известно, что CAS полностью удовлетворил 28 из 39 апелляций российских спортсменов. Такжеъ иски 11 спортсменов удовлетворены частично (основные наказания остались в силе). Суд единогласно установил, что доказательств, представленных МОК, для установления факта нарушения антидопинговых правил недостаточно. На основании решения суда, Олимпийский комитет России попросил МОК направить индивидуальные приглашения на Игры в Пхенчхане 13 спортменам и 2 тренерам, однако в понедельник получил отказ. 

Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
© Sputnik/ Anton Denisov
CAS оправдал российских спортсменов, но поедут ли они на Олимпиаду

По мнению Олега Дмитриева, отказав в приглашении на Олимпийские игры в Пхенчхане 15 оправданным CAS россиянам, МОК принял юридически не обоснованное решение и в дальнейшем уже не сможет доказать кому-либо свою правоту. 

"Ситуация с недопуском наших атлетов на Олимпийские игры напоминает не олимпийское движение, а межведомственную войну, потому что в этом случае МОК просто принял решение, которое юридически до конца не обосновано. И уже назад дороги нет, МОК не сможет юридически доказать свою правоту, потому что были результаты работы комиссий. И признать, что результаты работы этих комиссий были поверхностными, для Томаса Баха будет политическим самоубийством", — говорит Дмитриев.

Спортивный обозреватель, которого цитирует Sputnik Беларусь, также считает, что российской стороне стоило более активно действовать сразу после того, как звучали обвинения в допинге в адрес российских атлетов. А нынешний отказ МОК пригласить оправданных россиян, по его словам, только усугубляет ситуацию.

"У меня нет доказательств, что это сделано намеренно, но не допущены не только сильные спортсмены, но и спортсмены, которые в решающий момент могли бы "выстрелить". Например, не допустили хоккеиста Валерия Ничушкина. Он не такая яркая звезда, но, когда звезды устали, как раз хоккеисты типа Ничушкина могут решить все в свою пользу", — отмечает Дмитриев.

Комментарий спортивного обозревателя Sputnik Олега Дмитриева слушайте на радио Sputnik Беларусь.

По теме

Россия на Олимпиаде 2018 в Пхенчхан: потери и шансы сборной
МОК решил: флагов России на Олимпиаде не будет
Долгополов: нельзя проводить Олимпиаду без национальных флагов
Теги:
Олимпиада-2018, МОК, сборная России, Олег Дмитриев



Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Трамвай в Риге
    На одну пенсию

    Почему российским пенсионером в Риге быть выгоднее, чем латвийским - местные журналисты подсчитали выплаты и льготы.

  • Режиссер Йонас Вайткус
    Литовский "Вайнштейн"

    Выпускница Вильнюсской академии художеств Симона Бекшайте обвинила режиссера, главу Русского драматического театра Литвы Йонаса Вайткуса в домогательствах.

  • Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
    Здравствуй, папа!

    Зачем премьер-министр Эстонии второй раз в истории летит в Ватикан и о чем собирается говорить с понтификом.

  • Американские и немецкий военнослужащие, архивное фото
    Американский гость

    Представители Пентагона и Бундесвера приехали в белорусскую воинскую часть: что обсуждают стороны – в материале Sputnik.

  • Вице-президент НОК Грузии Мамука Хабарели
    Все лучше и лучше

    Вице-президент НОК Грузии Мамука Хабарели рассказал, как республике удалось улучшить показатели Олимпиады в Сочи.

  • Учения МЧС на озере Рица
    Помощь идет!

    О том, как проходили двухнедельные учения абхазских спасателей в одном из самых живописных мест республики – на озере Рица – в материале Sputnik Абхазия.

  • Сотрудники Дорожно-патрульной службы в Баку
    Аварийно-опасный участок

    В Баку молодая девушка исполнила "зажигательный" танец на крыше стоящего на проезжей части авто – видео появилось с соцсетях, полиция не в курсе.

  • Город Ереван
    "Мужик в пиджаке"

    Критики продолжают настаивать на том, что памятник Араму Манукяну - одному из основоположников Первой республики Армения, полная безвкусица.

  • Паспорт гражданина РФ и ручки на столе, архивное фото
    Из первых рук

    Мама юной шахматистки из Казахстана Бибисары Асаубаевой заявила о желании получить российское гражданство для дочери из рук президента Владимира Путина.

  • Церемония подписания двусторонних югоосетино-науруанских межгосударственных документов
    Без виз

    Министр иностранных дел Южной Осетии и президент Науру Барон Дивавеси Вака подписали соглашение об отказе от виз при взаимных поездках граждан.

  • Трамвай в Риге
    На одну пенсию

    Почему российским пенсионером в Риге быть выгоднее, чем латвийским - местные журналисты подсчитали выплаты и льготы.

  • Режиссер Йонас Вайткус
    Литовский "Вайнштейн"

    Выпускница Вильнюсской академии художеств Симона Бекшайте обвинила режиссера, главу Русского драматического театра Литвы Йонаса Вайткуса в домогательствах.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Кишинев
Как исчезает старый Кишинев: исторический центр медленно "умирает"
Турнир по зимнему дрифту в Иркутске
Турнир по зимнему дрифту в Иркутске
Самые популярные автомобили в Молдове
Самые популярные автомобили в Молдове

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться