Дмитриев: МОК отказался приглашать спортсменов, которые "могли выстрелить"

Спортивный обозреватель Sputnik Олег Дмитриев прокомментировал отказ МОК в приглашении на Олимпиаду в Пхенчхане 15 российским спортсменам, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS)

Ранее стало известно, что CAS полностью удовлетворил 28 из 39 апелляций российских спортсменов. Такжеъ иски 11 спортсменов удовлетворены частично (основные наказания остались в силе). Суд единогласно установил, что доказательств, представленных МОК, для установления факта нарушения антидопинговых правил недостаточно. На основании решения суда, Олимпийский комитет России попросил МОК направить индивидуальные приглашения на Игры в Пхенчхане 13 спортменам и 2 тренерам, однако в понедельник получил отказ.

© Sputnik/ Anton Denisov CAS оправдал российских спортсменов, но поедут ли они на Олимпиаду

По мнению Олега Дмитриева, отказав в приглашении на Олимпийские игры в Пхенчхане 15 оправданным CAS россиянам, МОК принял юридически не обоснованное решение и в дальнейшем уже не сможет доказать кому-либо свою правоту.

"Ситуация с недопуском наших атлетов на Олимпийские игры напоминает не олимпийское движение, а межведомственную войну, потому что в этом случае МОК просто принял решение, которое юридически до конца не обосновано. И уже назад дороги нет, МОК не сможет юридически доказать свою правоту, потому что были результаты работы комиссий. И признать, что результаты работы этих комиссий были поверхностными, для Томаса Баха будет политическим самоубийством", — говорит Дмитриев.

Спортивный обозреватель, которого цитирует Sputnik Беларусь, также считает, что российской стороне стоило более активно действовать сразу после того, как звучали обвинения в допинге в адрес российских атлетов. А нынешний отказ МОК пригласить оправданных россиян, по его словам, только усугубляет ситуацию.

"У меня нет доказательств, что это сделано намеренно, но не допущены не только сильные спортсмены, но и спортсмены, которые в решающий момент могли бы "выстрелить". Например, не допустили хоккеиста Валерия Ничушкина. Он не такая яркая звезда, но, когда звезды устали, как раз хоккеисты типа Ничушкина могут решить все в свою пользу", — отмечает Дмитриев.

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