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Вячеслав Ионицэ
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Ионицэ: из Молдовы начали уезжать даже состоявшиеся люди

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Молдова переживает вторую волну миграции: если раньше люди бежали от бедности, то сейчас уезжают за хорошей жизнью, утверждает молдавский экономист Вячеслав Ионицэ

По его словам, во время первой волны основной поток мигрантов начинался из сел юга и севера Молдовы.

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Из городов люди не торопились уезжать, рассчитывая на наличие рабочих мест.

Сегодня же ситуация изменилась, говорит эксперт. Сейчас люди уже не бегут от бедности, а едут в поисках хорошей жизни. 

"Сейчас, во второй волне миграции, первое место занимают Бельцы, второе Кишинев. Потому что люди здесь как-то жили и работали, думая, что все будет нормально. Но сейчас уезжает много состоятельных людей, многие продают дорогие дома, бизнес. Просто люди хотят хорошую среду для жизни", — сказал Ионицэ.

Самым большим стимулом для эмиграции жителей Молдовы остается будущее их детей, говорит эксперт. По его словам, на это указывают социологические опросы. 

"В Бельцах 30% хотят уехать, из Кишинева чуть меньше, но скоро подключится и Кишинев. Из молодых тоже 30% хотят уехать. Но самая страшная цифра кроется в ответе на вопрос: "где вы видите будущее своего ребенка?". Почти 70% говорят, что будущее детей видят за границей", — добавил он. 

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Однако самое страшное в миграционном буме кроется даже не в количестве людей, которые уехали или планируют уехать, а в том, что наши соотечественники не хотят возвращаться. Согласно мировой практике, от 25 до 30% эмигрантов, спустя 5 лет жизни за границей, возвращаются домой. К сожалению, эту статистику нельзя применить к гражданам Молдовы.

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"Более 5 лет за рубежом находятся порядка 400 тысяч наших соотечественников. Из них 25% должны были уже начать возвращаться.  25% — это 100 тысяч человек. Вопрос не только в том, что люди хотят уехать. Вопрос в том, почему 100 тысяч не вернулись", — резюмировал эксперт.  

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Теги:
гастарбайтеры, миграция, статистика, Вячеслав Ионицэ, Политика



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