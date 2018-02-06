Ионицэ: из Молдовы начали уезжать даже состоявшиеся люди

По его словам, во время первой волны основной поток мигрантов начинался из сел юга и севера Молдовы.
Из городов люди не торопились уезжать, рассчитывая на наличие рабочих мест.
Сегодня же ситуация изменилась, говорит эксперт. Сейчас люди уже не бегут от бедности, а едут в поисках хорошей жизни.
"Сейчас, во второй волне миграции, первое место занимают Бельцы, второе Кишинев. Потому что люди здесь как-то жили и работали, думая, что все будет нормально. Но сейчас уезжает много состоятельных людей, многие продают дорогие дома, бизнес. Просто люди хотят хорошую среду для жизни", — сказал Ионицэ.
Самым большим стимулом для эмиграции жителей Молдовы остается будущее их детей, говорит эксперт. По его словам, на это указывают социологические опросы.
"В Бельцах 30% хотят уехать, из Кишинева чуть меньше, но скоро подключится и Кишинев. Из молодых тоже 30% хотят уехать. Но самая страшная цифра кроется в ответе на вопрос: "где вы видите будущее своего ребенка?". Почти 70% говорят, что будущее детей видят за границей", — добавил он.
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Однако самое страшное в миграционном буме кроется даже не в количестве людей, которые уехали или планируют уехать, а в том, что наши соотечественники не хотят возвращаться. Согласно мировой практике, от 25 до 30% эмигрантов, спустя 5 лет жизни за границей, возвращаются домой. К сожалению, эту статистику нельзя применить к гражданам Молдовы.
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"Более 5 лет за рубежом находятся порядка 400 тысяч наших соотечественников. Из них 25% должны были уже начать возвращаться. 25% — это 100 тысяч человек. Вопрос не только в том, что люди хотят уехать. Вопрос в том, почему 100 тысяч не вернулись", — резюмировал эксперт.