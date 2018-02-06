Кособоков: есть верный способ спастись при землетрясении

Заместитель директора по науке Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук Владимир Кособоков рассказал в эфире радио Sputnik о надежных местах укрытия при землетрясении

По словам собеседника радио Sputnik, существуют несколько банальных, но верных способов уберечься во время сильных подземных толчков.

© AFP 2018/ NICOLAS ASFOURI В 2018 году ожидаются мощные землетрясения: выстоят ли дома в Молдове

Самый простой — спрятаться под стол.

"Спасатели говорят, что надо спрятаться под столом — это одно из достаточно надежных мест", — сказал Владимир Кособоков.

Илиеш: к чему приведут мелкие землетрясения в Румынии>>>

Эксперт также советует внимательно изучить конструкцию вашего жилища, определив в нем потенциально безопасные места во время землетрясения.

"Существуют элементы конструкции, которые менее подвержены разрушению. Это, в частности, соединения или угол здания — это такие жесткие конструкции. Дверные проемы — тоже хорошо", — добавил он.

О возможностях сохранить себе жизнь при разрушительном землетрясении эксперт-геофизик Владимир Кособоков рассказал в эфире радио Sputnik.