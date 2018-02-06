Федоров: Макрон тянет одеяло Меркель на себя

Французский президент решил Эммануэль Макрон решил вернуть Франции роль лидера в ЕС, и этому способствуют благоприятные для официального Парижа события, разворачивающиеся у соседей

Это мнение в эфире радио Sputnik высказал российский политолог, ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров, по мнению которого амбициозные цели Макрона прослеживались как до, так и после президентских выборов во Франции. А особенно в его речи, которую он произнес на экономическом форуме в Давосе.

Там он высказал свои мысли о необходимости пересмотреть дальнейшую стратегию развития Европы, в центре которой находится Франция.

"Франция вернулась. Франция вернулась в сердце Европы. Но мы бы никогда не преуспели во Франции без успеха Европы", — сказал Макрон.

По словам Сергея Федорова, говорить от имени Европы и олицетворять Европу Макрону помогает неразбериха с формированием правительства в Германии, которая существенно пошатнула политические позиции немецкого канцлера Ангелы Меркель.

"Нельзя не признать, что позиции Меркель по итогам выборов, которые были в Германии, несколько ухудшились. И, несмотря на то, что Германия остается экономическим локомотивом ЕС, в плане политики Франция, воспользовавшись ситуацией, набирает очки и стремится себе вернуть лидера Европы, прежде всего политически", — отметил политолог.

По его мнению, этому способствует и Брексит. Макрону уже не надо вступать в борьбу с извечным конкурентом в европейской политике.

© Sputnik/ Алексей Витвицкий Юнкер: после выхода Великобритании Евросоюз расширится

"Неудобный партнер ЕС — Великобритания, которую все время отмечала особая позиция, вышла из игры. А у Франции прибавились козыри и дополнительные возможности, чтобы вернуть себе роль лидера Европейского союза", — заключил политолог.