Канцыр: женщинам добиться успехов в спорте труднее, чем мужчинам

По словам собеседницы, женщинам преуспеть в спорте, особенно в таких видах как К-1, бокс, борьба гораздо сложнее, чем мужчинам.
"Мне было очень трудно, на соревнования часто не брали только из-за того, что я девушка. Мне говорили о том, что не нужно этим заниматься, что это не женский вид спорта. Я всегда сама платила за соревнования, чтобы только разрешили выступать", — заявила Надежда Канцыр.
По словам молдавской чемпионки, сейчас не мало девушек — спортсменок, которые оказываются даже сильнее мужчин.
"Просто есть такие виды спорта, в которых чаще привыкли видеть мужчин. Хотя, я видела девушек которые оказывались гораздо сильнее в К-1 или боксе, чем их коллеги- мужчины", — отметила Надежда Канцыр.