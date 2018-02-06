Канцыр: женщинам добиться успехов в спорте труднее, чем мужчинам

Такое мнение выразила в эфире радиостудии Sputnik чемпионка Молдовы и Европы по К-1 Надежда Канцыр

По словам собеседницы, женщинам преуспеть в спорте, особенно в таких видах как К-1, бокс, борьба гораздо сложнее, чем мужчинам.

"Мне было очень трудно, на соревнования часто не брали только из-за того, что я девушка. Мне говорили о том, что не нужно этим заниматься, что это не женский вид спорта. Я всегда сама платила за соревнования, чтобы только разрешили выступать", — заявила Надежда Канцыр.

По словам молдавской чемпионки, сейчас не мало девушек — спортсменок, которые оказываются даже сильнее мужчин.

"Просто есть такие виды спорта, в которых чаще привыкли видеть мужчин. Хотя, я видела девушек которые оказывались гораздо сильнее в К-1 или боксе, чем их коллеги- мужчины", — отметила Надежда Канцыр.