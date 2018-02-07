Эксперт: по этим правилам молдавских мигрантов будут впускать в Россию

Эксперт по вопросам миграции Юрий Московский прокомментировал в эфире радиостудии Sputnik Молдова возможность введения в России новой системы отбора мигрантов

В России сотрудники Центра стратегических разработок выступили с инициативой ввести балльную систему отбора мигрантов и лотерею грин-карт. В разработке проекта также приняли участие ученые из НИУ ВШЭ и РАНХиГС. По словам специалистов, такие меры направлены на увеличение числа трудоспособного населения.

Эксперт по вопросам миграции Юрий Московский прокомментировал данную инициативу в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

"Балльная система должна быть создана прежде всего для удобства иностранных граждан, которые будут четко понимать, по каким критериям они могут въехать в Российскую Федерацию. Плюс, России будет удобнее отбирать тех специалистов, в которых существует наибольшая необходимость", — заявил Юрий Московский.

Собеседник также отметил, какими должны быть критерии для получения иностранцами гражданства России.

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"Сейчас есть такой критерий — носитель русского языка. Исходя из этого в 2014-2015 году более миллиона человек могли получить гражданство России. То есть рамки достаточно размыты, критерии должны быть более четкими", — подчеркнул Юрий Московский.