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Участник Международного вокального конкурса Ты супер! Максим Гнатюк
© Sputnik/ Евгений Одиноков

Гнатюк: планирую выиграть конкурс "Ты супер"

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Участник международного вокального конкурса "Ты супер" Максим Гнатюк рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о дальнейших планах

10 февраля на телеканале НТВ стартует второй сезон вокального конкурса "Ты супер". Участниками снова стали дети, оставшиеся без попечения родителей. На этот раз Молдову на "Ты супер" будет представлять 16-летний молодой человек Максим Гнатюк.

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О своем участии и планах на будущее Максим рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

"Петь я начал уже давно, но осознание того, что я могу делать это хорошо ко мне пришло 3 года назад. Я начал участвовать в конкурсах, и постепенно понял, что это мое призвание. Сейчас, в конкурсе "Ты супер" я полностью настроен на победу", — заявил Максим Гнатюк.

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Теги:
конкурс "Ты супер!", песни, Максим Гнатюк, Культура и искусство



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