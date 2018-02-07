Рымарь: впервые молдавский боксер стал чемпионом мира

Впервые боксер из Молдовы стал чемпионом мира. Константин Беженару защитил титулы WBC International и WBC Continental Americas в первом тяжёлом весе.

"25 ноября 2017 года в Америке прошел поединок Беженару с одним из лучших африканских боксёров. В 7-ом раунде соперник был отправлен в нокдаун. По итогу Константин выиграл бой, стал чемпионом мира среди профессионалов по версии WBC International и WBC Continental Americas", — отметил Виталий Рымарь.

По словам собеседника, бокс в республике развивается, однако спортсменам, в основном, приходится тренироваться за рубежом.

"Профессиональным боксерам тяжело в Молдове, так как все сильные потенциальные соперники находятся в основном в России, Европе, Америке. Даже боксеры из Румынии и Украины выступают в этих странах", — подчеркнул Виталий Рымарь.