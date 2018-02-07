Будза: скоро в Молдову хлынет поток мигрантов из азиатских стран

Председатель Национальной конфедерации профсоюзов Олег Будза рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, кто готов приехать на работу в Молдову

Иностранным гражданам, желающим работать в Молдове в приоритетных областях, будет представлен ряд миграционных льгот. Претенденты на должности медсестер, швей, сапожников, механиков электрооборудования и разнорабочих получат вид на жительство в ускоренном режиме.

Председатель Национальной конфедерации профсоюзов Олег Будза рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, кто готов приехать на работу в Молдову, учитывая, что сами граждане покидают страну в поисках работы за рубежом.

"Нельзя недооценивать миграционные процессы, которые идут во всем мире. Есть малазийцы, вьетнамцы, в странах которых уровень жизни и условия еще хуже, чем у нас. Они готовы приехать к нам, так как у нас достаточно безопасно, нет терактов", — отметил Олег Будза.

По словам собеседника, если для иностранных граждан будут созданы подходящие условия, то желающих приехать на работу в Молдову найдется не мало.