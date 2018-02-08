Ющенко: "вмешательство России" стало модным трендом в Голливуде

Зампредседателя Комитета ГД по информационной политике Александр Ющенко прокомментировал в эфире радио Sputnik решение американского актера Джима Керри удалить свою страницу на Facebook из-за "российского вмешательства" в выборы

Американский актер Джим Керри заявил, что удалил свою страницу на Facebook. Причиной тому, по словам актера, стало "российское вмешательство" в выборы.

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Данное заявление в эфире радио Sputnik прокомментировал депутат Государственной думы, заместитель председателя Комитета по информационной политике Александр Ющенко.

"Американский мир — это большой Голливуд. А вся политическая жизнь в США превратилась в политический Голливуд: то, что хорошо продается, то и в тренде. Сегодня "вмешательство России" — это очень модная тема, модный тренд. Актеры, поддерживая свой имидж, прибавляют этой теме "восклицательные знаки". Эта тема будет муссироваться в США, закрывая собой те или иные проблемы. Это такой стиль ухода от других сложных вопросов", — заявил Александр Ющенко.