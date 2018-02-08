Блажко: по этим причинам из Молдовы хотят сбежать две трети молодежи

Доктор хабилитат социологии Владимир Блажко в эфире радиостудии Sputnik Молдова назвал основные причины, по которым молодежь стремится как можно быстрее покинуть родину

Если провести анализ и в течение одного дня проехаться по вокзалам Кишинева, можно понять, что из страны уезжают люди преимущественно молодые и трудоспособные. Особенно это заметно на железнодорожном вокзале столицы и в кишиневском аэропорту, где в очереди из уезжающих преобладают лица, не обремененные багажом прожитых лет.

Будза: скоро в Молдову хлынет поток мигрантов из азиатских стран>>>

Среди основных факторов, которые "выгоняют из дома" молдавскую молодежь, — социальная неустроенность молодых людей, отсутствие высокооплачиваемых рабочих мест, неспособность прожить на мизерную зарплату в три-пять тысяч леев, отсутствие четкой и, главное, видимой перспективы, как личностного, профессионального, так и материального роста.

© Sputnik/ Андрей Стенин Кто защитит гастарбайтера: эксперт о правах трудовых мигрантов в России

Облегчает процедуру фактического бегства молодых людей из республики безвизовый режим, как со странами СНГ, так и с Евросоюзом.

Эксперт: по этим правилам молдавских мигрантов будут впускать в Россию>>>

В разговорах с социологами и журналистами многие студенты, совсем не скрывая, говорят о том, что и диплом о высшем образовании им нужен не для работы по специальности, а просто ради "корочки", повышения статуса, свидетельства того, что человек прослушал университетский курс лекций.

О том, почему молдавская молодежь бежит со своей родины, и можно ли как-то остановить этот процесс, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал доктор хабилитат социологии, научный сотрудник Института юридических и политических исследований АН РМ Владимир Блажко.