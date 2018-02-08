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Михаил Смолин
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Смолин: вероятность войны между Россией и Европой незначительна

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Политолог Михаил Смолин оценил в эфире радио Sputnik вероятность войны между Россией и Европой

В Европе оценили вероятность войны с Россией. Так, согласно докладу Мюнхенской конференции по безопасности, вероятность войны между Россией и ЕС возрастает. В качестве причин обозначены — несоблюдение соглашений о контроле за вооружениями, развертывание дополнительных сил и рост напряжения вокруг военных учений.

Данную ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал кандидат исторических наук, политолог Михаил Смолин.

"Тут скорее европейские политики опасаются конфликта на территории Европы между Россией и США, но никак не между Россией и Европой. Скорее всего, опасения вызывает размещение на ее территории американских войск", — заявил Михаил Смолин.

Эксперт отметил, что, если ЕС продолжит позволять США размещать вооружения на своей территории, то напряженность между странами будет возрастать.

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Теги:
напряженность, ЕС, Россия, Политика



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