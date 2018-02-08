Пейков: еще при Штефане Великом люди бились за кролика и барана

Экс-президент федерации молдавской борьбы "Трынта" Виктор Пейков в эфире радиостудии Sputnik рассказал об уникальности национального единоборства и о необходимости его включения во всемирный список наследия ЮНЕСКО

В суете городов, ежедневной суматохе дней многие жители нашей страны забывают о корнях, об истоках всесторонней культуры многонационального молдавского народа, о тех обычаях, которые в буквальном смысле дышат историей. Среди них можно назвать традиционный национальные посиделки "шезэтоарэ". Смело можно отнести к историческому наследию Молдовы и национальную борьбу "Трынта", которой не одна сотня лет.

Исторически соревнования по "Трынте" устраивались между юношами и мужчинами в свободное время и, как правило проводились в период больших всенародных праздников. Поединки сопровождались аккомпанементом сельских музыкантов, народных тарафов, наигрывавших быстрые молдавские "хоры" и "сырбы".

Самому сильному в поединках доставались ценные, по тому времени, призы: баран, кролик или петух. Оттуда, из истории, пошли и своеобразные спортивные квалификации этой борьбы: "Трынта на барана", "Трынта на зайца", "Трынта на петуха".

Сегодня "Трынта" в Молдове тоже весьма распространена, правда, конечно, не так, как во времена великих господарей, управлявших Молдавским Княжеством. Именно из этой национальной борьбы выходили и выходят десятки чемпионов, приносящих славу нашей небольшой республике.

Немного об истории молдавской борьбы и о том, почему этот национальный вид спорта нуждается в сохранении в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал экс-президент Федерации борьбы "Трынта" Виктор Пейков.