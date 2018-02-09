Эксперт: биткоин – это долгосрочная и проигрышная лотерея

Председатель Совета Ассоциации "Электронные деньги и денежные переводы" Виктор Достов в эфире радио Sputnik рассказал о том, оправдано ли вложение финансов в биткоины

Израильская алмазная биржа, одна из крупнейших в мире, анонсировала выпуск собственной криптовалюты, обеспеченной бриллиантами. Она будет иметь две разновидности — Carat, которая ориентирована на широкий круг инвесторов, и Cut, которую предполагается использовать для расчетов между профессиональными участниками алмазного рынка.

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Так надежен ли и перспективен биткоин? Ответ на этот вопрос в эфире радио Sputnik дал председатель Совета Ассоциации "Электронные деньги и денежные переводы" Виктор Достов.

"Биткоин стал несколько карикатурным и четко отражает ситуацию на фондовом рынке. Однако скачки стоимости биткоина — просто астрономические: от 10 долларов до 20 тысяч и обратно. Вкладывать в биткоины не стоит, равно как и в другие спекулятивные инструменты. Если человек азартен и готов рискнуть деньгами — это его выбор. В целом, биткоин — это долгосрочная и проигрышная лотерея", — заявил эксперт.