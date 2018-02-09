Гырбу: в Молдове грабительская разница между кредитами и депозитами

Экономический эксперт Виорел Гырбу в эфире радиостудии Sputnik Молдова обратил внимание на значительную процентную маржу молдавских банков, получаемую за счет огромной разницы между ставками по кредитам и депозитам

Экономист подчеркнул, что маржа между процентными ставками по кредитам и депозитам стала расти после 2015 года с отметки 2,5%. В 2016 году разница составляла 3,5%, а в прошлом году достигла 4,6%.

Согласно данным, обнародованным на сайте Национального банка Молдовы, в настоящий момент процентная ставка по депозитам овернайт составляет 3,5%, по кредитам овернайт 9,5%, то есть разница достигла 6%.

"Это очень большая маржа. Это говорит о том, что очень много денег в экономике, банки не стремятся кредитовать экономику и это большая проблема. У банков большая ликвидность, они не стремятся предоставлять эту ликвидность или просто не могут. Вероятно, проблема в том, что небольшой спрос со стороны экономических агентов", — подчеркнул собеседник.

По словам Виорела Гырбу, несущественно повлияло на объемы кредитования постепенное снижение ставок по кредитам, которые в прошлом году достигли 9,6%.

"У нас в прошлом году был рост, но он не существенный, а сумма, предоставленная в 2016 году, была меньше, чем сумма кредитов, предоставленная в 2015. Но так или иначе, объем кредитов, которые были предоставлены коммерческими банками экономическим агентам, был очень маленьким — на уровне четверти национального ВВП. В развитых странах объем кредитов, предоставленных банками, равен национальному ВВП и даже выше", — отметил эксперт.

По словам собеседника, в Молдове есть возможность существенно уменьшить ставки по кредитам.

Виорел Гырбу добавил, что в этом смысле будет интересно понаблюдать за условиями, с которыми придет в Молдову новый банк — румынский Banca Transilvania.