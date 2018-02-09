Брутер: вступление Молдовы в ЕС остается проблематичным

Шансы Молдовы на вступление в ЕС зависят от урегулирования приднестровского вопроса и ситуации на Украине, считает политолог Владимир Брутер, комментируя в эфире радиостудии Sputnik Молдова планы по расширению Евросоюза за счет стран Западных Балкан

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила о вступлении некоторых стран Западных Балкан в Евросоюз уже к 2025 году. Под странами Западных Балкан в ЕС подразумевают не только Албанию, Боснию и Герцеговину, Македонию, Сербию и Черногорию, но и Косово.

"Это ключевой политический сигнал стратегии, которую мы только что приняли. Все наши шесть партнеров на Западных Балканах в конце концов присоединятся к Евросоюзу", — сказала глава европейской дипломатии, которую цитирует РИА Новости.

© AP Photo / Risto Bozovic Грушко: на Западе хотят видеть весь балканский регион в составе НАТО

По мнению российского политолога Владимира Брутера, Евросоюз педалирует тему присоединения стран Западных Балкан, чтобы предотвратить расширение влияния России в регионе.

"Учитывая, что Россия расширяет свое влияние в Сербии и частично в Боснии, а ситуация в Македонии очень сложная, ЕС решил покончить с этой ситуацией раз и навсегда, поставив, что называется, "крышу" над странами, которые продолжают оставаться в "серой зоне", — сказал Брутер, назвав планы по расширению ЕС "серьезной новацией".

Коснувшись евроинтеграционных шансов Молдовы в контексте возможного расширения ЕС, политолог отметил, что наша республика к этим планам никакого отношения не имеет.

"Не случайно, что Молдова не была названа в этом списке. Хотя, собственно говоря, имела на это моральное право. Во всяком случае, никто не сдерживает Запад от этого", — добавил он.

Собеседник подчеркнул, что у Молдовы есть несколько проблем, которые сдерживают ее вступление в ЕС — это Приднестровье и Украина.

"Давление на Россию, такое как давление на Сербию, не сгодится. Россия не согласится на сербско-косовский вариант. А второе — Запад не готов принять Молдову и не принять Украину. Это приведет к очень сложной внутриполитической ситуации на Украине. И поэтому все, что касается принятия Молдовы в ЕС будет увязано и со статусом Приднестровья, и с ситуацией на Украине", — резюмировал собеседник.