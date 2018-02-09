Журавский: на успех Молдовы на Олимпиаде надеемся, но иллюзий не испытываем

В пятницу, 9 февраля, прошла церемония открытия зимней Олимпиады в Пхенчхане, которая продлится до 25 февраля. В соревнованиях примут участие спортсмены из 92 стран. Молдову на Играх представят два лыжника: в лыжных гонках выступит 21-летний воспитанник спортклуба "Динамо" Николае Гайдук, а в соревнованиях по горным лыжам — 28-летний экс-австриец Кристофер Хорл, который уже полтора года выступает за сборную Молдовы.

И если Гайдук заявлен только в одной дисциплине (15 км свободным стилем), то Хорл выступит на трех дистанциях.

© Sputnik/ Владимир Астапкович Зимняя Олимпиада в Пхенчхане официально открылась

По словам президента Национального олимпийского комитета республики Николая Журавского, в Молдове будут ждать хороших результатов выступлений наших спортсменов, однако никаких обещаний по этому поводу никто не берется делать.

"Конечно, мы хотим, чтобы кто-то из них удивил нас. Но в то же время, мы понимаем, что такое олимпийское движение и конкуренция. Понимаем, какие инвестиции были сделаны для подготовки спортсменов. Поэтому, что касается австрийца, он хорошего уровня, но я не могу намекать на то, что он медаль нам принесет", — заявил Николай Журавский в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Кристофер Хорл стартует на Играх уже 11 февраля в 4.00 по кишиневскому времени, когда начнется скоростной спуск, 13 февраля он выйдет на дистанцию комбинации (даунхилл — 4.30, слалом — 8.00), а 15 февраля (в 4.00) уйдет на дистанцию супер-гиганта.

Лыжная гонка, в которой участвует Гайдук, запланирована на 8.00 16 февраля.