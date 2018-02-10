Мухаметшин: отношения Молдовы и России сложные, но не стоит драматизировать

В День дипломатического работника, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Республике Молдова Фарит Мухаметшин дал интервью, в котором оценил нынешний этап двусторонних отношений

Высылка группы российских дипломатов из Кишинева, недопуск в страну деятелей культуры и журналистов из России, принятый парламентом Молдовы запрет на ограничение вещания в республике информационно-аналитических программ российских телеканалов неоднократно вызывали реакцию в РФ.

По словам дипломата, нынешнее состояние дел оставляет желать лучшего, но драматизировать ситуацию не стоит.

"Не скрою, что нынешнее состояние молдавско-российских отношений оставляет желать лучшего. Но есть и позитивные моменты, в частности, встречи и переговоры на высшем уровне с представителями властей Молдовы. Существующие в отношениях тревожные моменты мы драматизировать не склонны. Верим, что существующий негатив в молдавско-российских отношениях может быть устранен. Российская сторона всегда открыта к обсуждению любых вопросов с молдавскими партнерами", — подчеркнул дипломат.

День дипломатического работника ежегодно отмечается в Российской Федерации 10 февраля. Фарит Мухаметшин является Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Молдове с 5 апреля 2012 года, имеет научную степень доктора политических наук, профессора.