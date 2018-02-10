Гнатюк: три года назад я понял, что вокал – это мое призвание

Представитель Молдовы на популярном конкурсе "Ты – супер!" Максим Гнатюк в эфире радиостудии Sputnik рассказал, как вокал стал его призванием

В субботу, 10 февраля, на телеканале НТВ стартует второй сезон полюбившегося многим вокального конкурса "Ты-супер!". Мы увидим новые лица и услышим новые голоса. Низменным остается то, что конкурсантами вокального шоу стали дети, оставшиеся без попечения родителей.

Конечно неизменен и партнер проекта — Международное информационное агентство и радио Sputnik.

Нашу страну на "Ты — супер!" представит очень талантливый молодой человек Максим Гнатюк. В интервью радиостудии Sputnik Молдова он рассказал о периоде, когда понял, что вокал — это его призвание.

На этот раз конкурс "Ты-супер!" будет судить новый состав жюри. Судейские кресла в этом сезоне займут: Народный артист России, композитор Игорь Крутой, поп-исполнитель, победитель зрительского голосования "Евровидения-2016" Сергей Лазарев, популярная певица Юлиана Караулова, а также композитор и продюсер Виктор Дробыш.

Расширилась и география участников. В конкурсе примут участие более 80 детей из 13 стран в возрасте от 8 до 18 лет. Участники прилетели в столицу из разных уголков России, а также из стран СНГ и Балтии.