Тренер: плацинды – это неправильная и убийственная еда

Профессиональный тренер Роман Билецкий в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал о том, почему некоторые традиционные блюда молдавской кухни являются фатальным ударом по здоровью и приводят к росту живота

О наиболее распространенных ошибках тех, кто хочет сбросить лишний вес, только начав заниматься в тренажерном зале, а также о том, почему излюбленные в Молдове плацинды являются фатальной для силуэта пищей, в эфире радиостудии Sputnik рассказал тренер одного из крупных фитнесс-центров Кишинева Роман Билецкий.

Лишний вес и обрюзгший силуэт являются неотъемлемыми приметами человека, который работает в офисе по графику. И ладно бы, если представители "офисного планктона", ведя такой сидячий образ жизни, старались хотя бы питаться правильно, не отвлекаться на кофе-брейки с массой всевозможного печенья, конфет, рогаликов и плацинд.

Так нет, многие предпочитает разнообразить серые офисные будни всевозможными "вкусняшками", которые, по их мнению, снимают стресс, накапливающийся в течении рабочих часов. Отчасти такие гурманы "от компьютера" правы: обилие углеводов в дневном рационе приводит к росту уровня сахара в крови и, как следствие, дофаминов и эндорфинов, передающих мозгу заветный "кайфовый" сигнал.

При этом, лишний вес растет у человека в геометрической прогрессии так, что офисный работник даже не успевает заметить этого. В мгновение ока, человек ранее занимавшийся активной работой, а затем устроившийся в офис, начинает покупать одежду более свободного кроя и со временем ему становится даже лень ходить пешком.

Многие, поняв, что довели свой организм до настоящего жирового шока, бегут в спортзалы и фитнесс-центры в надежде в максимально сжатые сроки сжечь все, что наедали месяцами. Однако, не успев начать, совершают фатальную ошибку: начинают "нападать" на холодильник после тренировок, стремясь утолить голод.