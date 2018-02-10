Иншаков: поведение собаки на 90 процентов зависит от хозяина

Президент Российской кинологической федерации Александр Иншаков в эфире радио Sputnik рассказал о том, как влияет хозяин на воспитание "лучшего друга человека"

В народе давно распространилось утверждение о том, что поведение собаки равнозначно характеру хозяина. Если владелец "хвостатого" строптив и своенравен, то про него говорят: зол, как собака. А если за поводок "лучшего друга человека" держит эдакий добряк, рубаха-парень, то и пес у него будет добрым, ласковым к окружающим людям и, в особенности, к детям.

О том, от чего на самом зависит характер и поведение собак, в эфире радио Sputnik рассказал президент Российской кинологической федерации Александр Иншаков.