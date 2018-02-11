Эксперт: по этим причинам квартиры в Молдове так дешевеют

Эксперт в области недвижимости Николай Остафийчук в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал об основных причинах, приведших к стремительному пикированию цен на жилье

Падение цен на недвижимость приобрело в Молдове практически перманентный характер. Пусть не резко, а плавно, но планомерно заветные для многих квадратные метры в столице начали падать в цене. Причем наиболее пострадали от обвала цен советские типовые квартиры в "хрущевках", брежневках", "эмэсках" и домах 143 серии.

Между тем, проблема реализации этих квартир по более выгодной цене стала весьма актуальной. Владельцы такой недвижимости в рекламных сообщениях идут на различные уловки, используя даже близость квартиры к парку, или удачное расположение в микрорайоне, как преимущество, которое может принести дополнительные дивиденды при реализации такого типового жилья.

По каким причинам продолжается неуклонное снижение цен на квартиры в столице и других городах республики?

Об этом корреспонденту радиостудии Sputnik Молдова Андрею Петрику рассказал специалист в области недвижимости Николай Остафийчук.