Эксперт: получить гражданство РФ жителям Молдовы проще, чем они думают

Эксперт по вопросам миграции Юрий Московский рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, как молдавские жители могут получить гражданство России

Ежегодно часть жителей Молдовы уезжает на работу за границу, в частности в Российскую Федерацию. Проработав там несколько лет, большинство мигрантов желают получить гражданство России и остаться там на ПМЖ.

Эксперт по вопросам миграции Юрий Московский рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, как молдавские жители могут получить гражданство России

"Все упирается в одну простую вещь — граждане Молдовы, работающие в России не хотят платить налоги. Если бы они оплачивали патенты, и все было легально — проблем с гражданством не будет. Они могут на это рассчитывать. После определенного времени пребывания на территории России они могут подать заявление на вид на жительство, и получить гражданство", — заявил Юрий Московский.