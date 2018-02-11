Дробиз: отечественная "беленькая" лучше, чем виски, джин и ром

Эксперт по рынку алкоголя Вадим Дробиз рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, почему крепость настоящей водки должна быть именно 40 градусов

Еще в 1865 году выдающийся русский химик Дмитрий Менделеев доказал в своей работе "О соединении спирта с водою", что оптимальная крепость спирто-водочного раствора должна быть 40 градусов. Однако сейчас на полках супермаркетов можно найти водку с крепостью менее или более 40 градусов.

Эксперт по рынку алкоголя Вадим Дробиз рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, какой должна быть крепость настоящей водки.

"Обычно приписывают первородство рецепта Менделееву, но, я думаю, что к водке он никакого отношения не имеет. Он просто вывел идеальное соотношение спирто-водочного раствора. Так, 40 градусов является самым оптимальным вариантом", — отметил Вадим Дробиз.

По словам собеседника, сейчас самыми вредными видами алкоголя являются те, которые получаются в результате перегонки спирта.