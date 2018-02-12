Коротченко: Илон Маск создает условия для гонки вооружений в космосе

Программа Илона Маска по запуску сверхтяжелой ракеты-носителя создает опасные предпосылки для вывода на околоземную орбиту разного вида оружия, заявил в эфире радио Sputnik военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко

Ранее было объявлено об успешном испытательном запуске американской тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, грузоподъемностью свыше 60 тонн.

© Sputnik/ Александр Моклецов Чем пахнет в космосе

При этом нагрузка первого запуска — спортивный автомобиль Tesla Roadster с манекеном в скафандре за рулем — вышла на гиперболическую орбиту Земли, после чего, согласно задумке SpaceX, отправится в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите.

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По мнению Игоря Коротченко, Falcon Heavy, наверняка, вызовет интерес у американских военных, поскольку открывает большие возможности по выводу на орбиту сверхтяжелых грузов.

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"Это средство для того, чтобы Пентагон начал вывод на околоземную арбитру тяжелых орбитальных боевых модулей, оснащенных лазерным и другими видами оружия. Поэтому программы Маска необъективно создают условия для нового космического рывка, который могут сделать США, начав новую гонку вооружений в космосе, что чрезвычайно опасно по целому ряду направлений", — отметил собеседник радио Sputnik.

По словам эксперта, в космической отрасли России должны осознавать все риски, связанные с прорывом американцев.

"Мы (Россия — прим.ред.) одни из космических лидеров, но можем оказаться в ситуации, когда нас просто вытеснят с рынка коммерческих пусков, коммерческих нагрузок. Маск активным образом потенциально теснит Россию с этого рынка и это опасная тенденция" — заключил собеседник.