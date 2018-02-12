Эксперт: по этим причинам мог разбиться самолет в Подмосковье

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье спустя несколько минут после взлета из Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

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Генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка рассказал в эфире радио Sputnik о возможных причинах крушения самолета.

"Прослушав записи разговоров экипажа, стало понятно, что у пилотов еще на взлетно-посадочной полосе возникла какая-то заминка. Может быть, у них система выдала какие-то показатели, которые нужно было еще раз проверить, но они все же решили взлетать", — отметил Виктор Прядка.

По словам эксперта, первые минуты полета проходили нормально, пилотам удалось набрать нужную высоту, однако после этого начались некоторые перебои.

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"Аналогичная ситуация была в 2011 году, когда самолет начал терять высоту, произошло короткое замыкание в электро-дистанционной системе управления. Но тогда у самолета был запас времени и высоты, чтобы исправить ситуацию. Если в случае с самолетом Ан-148 произошла такая же ситуация, то у пилотов просто не было времени, чтобы все исправить", — заявил Виктор Прядка.