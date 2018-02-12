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Сергей Ермаков, начальник сектора региональной безопасности Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ
© Photo: Пресс служба РИСИ

Ермаков: США втягивают мир в новую атомную игру

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Эксперт РИСИ комментирует недавно обнародованный "Обзор ядерной политики Соединенных Штатов"

Атомное оружие вновь будет играть ключевую роль в обеспечении национальной безопасности США и предоставлении гарантий их союзникам и партнерам, — подобный вывод можно сделать из недавно обнародованного "Обзора ядерной политики Соединённых Штатов", который также называют ядерной доктриной США.

Теперь, говорит политолог, эксперт РИСИ Сергей Ермаков, "мировой гегемон" собирается оказывать противодействие согласно этому документу, в первую очередь России и Китаю, тогда как раньше цели были несколько шире.

"Раньше, при президенте Бараке Обаме, Вашингтон последовательно проводил курс на девальвацию ядерного оружия в мире, вел серьезную пропаганду против того, чтобы другие страны обладали таким оружием, пытались втягивать Россию в различные переговоры, выходящие за рамки ДСНВ, чтобы наша страна тоже отказалась от ядерного оружия или снизила ставку на роль ядерной силы", — пояснил Ермаков.

По мнению эксперта, некоторые моменты в документе вызывают у него особое беспокойство.

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"В новой доктрине сознательно повышена роль нестратегических ядерных сил. Речь идет о том, чтобы в новых конфликтах понизить порог применения атомного оружия. Это ведёт к новой тактике и стратегии сдерживания, провоцирует ядерные конфликты в будущем и будет подталкивать другие страны к поиску путей обладания оружием массового уничтожения", — отметил эксперт.

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Теги:
политолог, США, оружие, Сергей Ермаков, Политика



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