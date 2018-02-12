Эксперт: США занялись переименованием стран

Премьер-министр Македонии Зоран Заев однозначно заявил о готовности сменить название страны, чтобы закончить давний спор с Грецией. В свою очередь, власти Греции утверждают, что спор между Афинами и Скопье будет разрешен в течение двух ближайших месяцев. США в срочном порядке раскрывают "зонтик НАТО" над Западными Балканами — именно так стоит трактовать заявления Заева и властей Греции, говорит эксперт РИСИ Игорь Пшеничников.

"Американцы с кем надо поговорили, на кого надо надавили, и обе стороны теперь готовы преодолеть свои разногласия с тем, чтобы Македония быстрее вступила в НАТО", — с иронией отметил политолог.

Эксперт также отметил, что македонский премьер даже не пытался скрывать основную цель смены названия страны, а прямо сказал, что власти республики готовы изменить ее название так, чтобы не было никаких препятствий для вступления государства в НАТО.