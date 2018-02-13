Нефидов: банковской тайны давно уже не существует

Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси заявил о том, что в Европе больше не существует банковской тайны, и теперь о любом открытом счете сразу становится известно налоговым органам.

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Данное заявление в эфире радио Sputnik прокомментировал генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов.

"Все, кто знаком с банковским сектором экономики, знают, что банки предоставляют всю информацию по требованию государственных органов. Первой по этому пути пошла Швейцария несколько лет назад", — отметил эксперт.

Павел Нефидов выразил мнение, что банковской тайны как таковой не существует уже давно.

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"Есть достаточно эффективная система взаимоотношений налоговиков большинства стран мира для того, чтобы обмениваться информацией об открытых счетах и транзакциях по этим счетам. Сейчас банковскую тайну надо относить к разряду мемуаров. Мы уже давно живем в доме с прозрачными стенами", — подчеркнул эксперт.