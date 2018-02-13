Эксперт: в ЕС начинается неделя неонацистских шоу

Политолог и эксперт РИСИ Денис Мальцев рассказал о скандальных событиях в европейских странах, в которых сложно не увидеть прославление нацизма

Текущая неделя оказалась в ЕС богатой на памятные даты так или иначе неоднозначные, которые выглядят как ностальгия по нацизму и его воспевание — такого мнения придерживается эксперт Российского института стратегических исследований Денис Мальцев.

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"13 февраля в Дрездене проходит акция, приуроченная ко дню памяти Дрездена. Также эта дата — день смерти болгарского генерала Христо Лукова, главного культового героя болгарских неонацистов, поэтому в ближайшие выходные, видимо, 17 февраля, пройдет "Луков марш". Наконец, 16 февраля в Каунасе — старой столице Литвы — будут проходить колонны в честь дня восстановления литовской государственности, и, конечно, одна из этих колонн будет идти под символами свастики", — сказал аналитик.

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Историк с горечью отметил, что одна из причин подобных празднований и маршей — историческое забвение.

"К сожалению, эстетика нацизма уже не отторгается там массовым сознанием, он не воспринимается как демонстрация людей, массово убивавших детей и мирное население, а как что-то такое из истории, которое на фотографии "приятно" смотрится", — резюмировал Мальцев.