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Эксперт РИСИ Ирина Прокопенкова
© Photo: Youtube / РИСИ ТВ

Прокопенкова: приватизация МКС американцами – под большим вопросом

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Эксперт РИСИ рассказала о возможности реализации идеи NASA о приватизации МКС после завершения этого проекта в 2024 году

В СМИ опубликовали частичный бюджет NASA на 2019 год. В документе названа сумма в 150 миллионов долларов, которую планируется направить на поддержку будущих операторов, которые позволили бы обеспечить коммерческую деятельность на низкой околоземной орбите после завершения проекта МКС. Подобная приватизация МСК после 2024 года — под большим вопросом, считает эксперт РИСИ Ирина Прокопенкова.

"На данный момент возникает большой вопрос, насколько США удастся реализовать свои планы по созданию, как они утверждают, самоподдерживающейся коммерческой экосистемы на околоземной орбите. Исследования, которые можно проводить на орбите, — преимущественно фундаментальные, соответственно, в них не так заинтересован реальный бизнес, который нацелен на то, чтобы в первую очередь получить быструю отдачу своих вложений в виде прикладных разработок", — отметила эксперт.

Кроме того, по мнению Прокопенковой, против приватизации МКС могут выступить и уже созданные частные компании, занимающиеся обслуживанием станции. 

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Теги:
американцы, присвоение, освоение космоса, экипаж МКС, МКС, орбита, приватизация, МКС, NASA, Ирина Прокопенкова, Космос, Вашингтон, Москва, США, Россия



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