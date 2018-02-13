Прокопенкова: приватизация МКС американцами – под большим вопросом

"На данный момент возникает большой вопрос, насколько США удастся реализовать свои планы по созданию, как они утверждают, самоподдерживающейся коммерческой экосистемы на околоземной орбите. Исследования, которые можно проводить на орбите, — преимущественно фундаментальные, соответственно, в них не так заинтересован реальный бизнес, который нацелен на то, чтобы в первую очередь получить быструю отдачу своих вложений в виде прикладных разработок", — отметила эксперт.
Кроме того, по мнению Прокопенковой, против приватизации МКС могут выступить и уже созданные частные компании, занимающиеся обслуживанием станции.