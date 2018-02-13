21:10 13 Февраля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 1°C
Прямой эфир
Поиск
Александр Чачиа
© Photo: vremya4e.com

Политолог о выдворении Саакашвили из Киева: он просто "надоел"

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
17720

Руководитель Центра проблем глобализации Александр Чачия в эфире радио Sputnik объяснил, почему Саакашвили отправили в Польшу, а не в Грузию

В понедельник советник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что ведомство подтвердило выдворение бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Польшу. 

На странице в Facebook экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили опубликовано видео задержания политика. 

На записи с камер видеонаблюдения видно, как силовики в масках врываются в один из ресторанов Киева и кладут нескольких посетителей на пол. После этого показаны кадры, на которых четверо правоохранителей ведут, предположительно, Саакашвили в автомобиль, при этом один из них держит его за волосы. В описании к видео говорится, что задержавшие Саакашвили люди "били его в лицо всю дорогу до самолета, закрывали рот и глаза, грозили выстрелить". 

Саакашвили в понедельник был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши, в свою очередь, подтвердила его прибытие в Варшаву. 

Однако у многих возник вопрос: почему Саакашвили выдворили не в Грузию, где экс-президенту уже вынесен приговор по уголовному делу, а в Польшу? 

Ответ на этот вопрос в эфире радио Sputnik дал политолог, руководитель российского Центра проблем глобализации Александр Чачия.

По теме

Приговор: суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам
Теги:
Михаил Саакашвили, власть, sputnik, украина, коррупция, грабить, одесский, губернатор, грузия, область, михаил, выдворение, Украина, Польша, депортация, Александр Чачиа, Михаил Саакашвили, Варшава, Тбилиси, Киев, Польша, Грузия, Украина



Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Военный эксперт Иван Коновалов
    Хитрый ход

    Эксперт рассказал, с какой целью Латвия потратит более ста миллионов евро на покупку израильских противотанковых ракетных систем Spike.

  • Самогон с закуской, архивное фото
    Сахар, дрожжи и вода

    Зачем депутаты Сейма просят узаконить в Литве производство самогона и опыт каких европейских государств приводят в пример?

  • Митинг в знак протеста против подписания договора по Rail Baltic
    Поезд в огне

    В Таллинне обсудят проблемный проект трансбалтийской железной дороги Rail Baltic – почему в нынешнем виде его одобряют не все политические силы?

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    В шаге от пропасти

    За прошлый год в мире не удалось погасить ни один вооруженный конфликт, более того, напряжение продолжает расти, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

  • Учебник русского языка
    Языковой стандарт

    В Минобразования Грузии рассказали, продолжат ли школьники республики по-прежнему изучать два иностранных языка.

  • Мясо, архивное фото
    Неабхазский контрафакт

    Торгово-промышленная палата Абхазии опровергла информацию об изъятии в Томске партии мяса, произведенного в республике – каково происхождение товара?

  • Конференция Налоги, прозрачность, развитие
    Налоговая среда

    В парламенте Азербайджана заявили, что налоговая нагрузка не должна расти, и объяснили, за счет чего может увеличиться сумма собираемых налогов.

  • Армянская АЭС
    А судьи кто?

    Замминистра энергетики Армении рассказал, что у Еревана и Евросоюза разные взгляды на безопасность Мецаморской АЭС, но решать будут не они.

  • Кэри-Хироюки Тагава, архивное фото
    Хочу в казахи!

    Американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава заявил о своем желании принять гражданство Казахстана.

  • Председатель Государственного комитета национальной безопасности страны Абдиль Сегизбаев на приеме у президента КР Сооронбая Жээнбекова
    С вас и начнем!

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков дал первые поручения в рамках кампании по борьбе с коррупцией – с кого решено начать проверки?

  • Велоспорт
    Кручу педали, кручу

    Таджикские спортсмены впервые приняли участие в чемпионате Азии по велоспорту в городе Нейпьидо в Мьянме.

  • Учения стран ШОС в Кыргызстане
    Главный союзник

    Россия остается главным союзником Узбекистана в борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом, так считают 72% опрошенных граждан республики.

  • Круглый стол
    Воевали за справедливость

    В преддверии 29-й годовщины вывода советских войск из Афганистана за круглым столом в Цхинвале ветераны той войны рассказали о нелегкой службе в далекой стране.

  • Военный эксперт Иван Коновалов
    Хитрый ход

    Эксперт рассказал, с какой целью Латвия потратит более ста миллионов евро на покупку израильских противотанковых ракетных систем Spike.

  • Самогон с закуской, архивное фото
    Сахар, дрожжи и вода

    Зачем депутаты Сейма просят узаконить в Литве производство самогона и опыт каких европейских государств приводят в пример?

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Российская фигуристка Алина Загитова выступает в произвольной программе женского одиночного катания командных соревнований по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх.
Королевы на льду - фигуристки на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане
Торт в виде невесты
Торт в виде невесты: кулинарный шедевр за миллион долларов
Валютные поступления 2017
Откуда "приходят" в Молдову деньги

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться