Политолог о выдворении Саакашвили из Киева: он просто "надоел"

Руководитель Центра проблем глобализации Александр Чачия в эфире радио Sputnik объяснил, почему Саакашвили отправили в Польшу, а не в Грузию

В понедельник советник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что ведомство подтвердило выдворение бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Польшу.

На странице в Facebook экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили опубликовано видео задержания политика.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как силовики в масках врываются в один из ресторанов Киева и кладут нескольких посетителей на пол. После этого показаны кадры, на которых четверо правоохранителей ведут, предположительно, Саакашвили в автомобиль, при этом один из них держит его за волосы. В описании к видео говорится, что задержавшие Саакашвили люди "били его в лицо всю дорогу до самолета, закрывали рот и глаза, грозили выстрелить".

Саакашвили в понедельник был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши, в свою очередь, подтвердила его прибытие в Варшаву.

Однако у многих возник вопрос: почему Саакашвили выдворили не в Грузию, где экс-президенту уже вынесен приговор по уголовному делу, а в Польшу?

Ответ на этот вопрос в эфире радио Sputnik дал политолог, руководитель российского Центра проблем глобализации Александр Чачия.