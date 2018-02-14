Политолог: Трамп оказался в "узкой" ситуации

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире радио Sputnik рассказал, почему в администрации президента США предпочитают утаивать суть встреч Дональда Трампа с Владимиром Путиным

Между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могли бы сложиться хорошие отношения, если бы не внутренняя атмосфера в США по отношению к России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Перспективы есть, и насколько я могу сказать, и контакт достаточно доброжелательный у них", — подчеркнул Песков.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире радио Sputnik рассказал о том, почему в США стремятся оставить в тени результаты переговоров лидеров двух держав, и утаить шаги американского президента по сближению с Россией.

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"Дональд Трамп сейчас находится в достаточно "узкой" ситуации. Ему необходимо оправдываться за каждый свой шаг, взгляд и вздох по отношению к России. Поэтому его администрация, судя по всему, приняла решение, что проще не освещать результаты переговоров двух лидеров. Трамп и Путин могут обсуждать значительно больше, чем бросают затем в виде информационной кости американскому обществу представители администрации президента США", — подчеркнул эксперт.