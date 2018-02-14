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Леонтий Букштейн
© Facebook / Юрий Курочкин

Эксперт: интернет давно стал местом крупных геополитических баталий

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Шеф-редактор портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн рассказал в эфире радио Sputnik о том, почему военным не стоит пользоваться социальными сетями

Российским военным посоветовали отказаться от использования таких социальных сетей, как "Одноклассники", "ВКонтакте", Facebook и т.д. Рекомендовано было также отключить в телефоне геолокацию и не публиковать информацию, связанную со службой. Предполагается, что в скором времени такие правила станут обязательными для всех служащих.

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Данные рекомендации в эфире радио Sputnik прокомментировал шеф-редактор портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн.

"Введение таких правил назрело уже давно. За океаном все это проделали еще семь лет назад. Мы, наконец, судя по всему, спохватились. И не стоит это воспринимать как "ограничение прав". Речь ведь идет об армии, а интернет — это площадка, которую уже открыто называют местом столкновения супердержав, но через их граждан. Так что это нужно было сделать давно", — заявил Леонтий Букштейн.

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Теги:
геополитика, соцсети, военные, интернет, Леонтий Букштейн, Политика



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