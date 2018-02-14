Склифос: может ли Microsoft шпионить за интернет-пользователями из Молдовы

Инженер Департамента информатики ASEM Константин Склифос рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, как дыры в программном обеспечении позволяют следить за пользователями ПК

Каждый день на просторах интернета появляется все больше угроз, связанных с персональными данными. Различные вирусы, дыры в программном обеспечении — все это может иметь негативные последствия для пользователей всемирной паутины.

Инженер Департамента информатики ASEM Константин Склифос рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, кто и как может следить за пользователями ПК.

"В интернете есть множество угроз, когда персональные данные пользователя могут быть похищены. Для того, чтобы узнать кто и как пытается взломать ваш компьютер, существуют специальные ловушки для хакеров. Они представляют собой липовые данные, и пока хакер будет пытаться их скачать, можно будет проследить кто и как это делает", — заявил Константин Склифос.

По словам эксперта, такие крупные корпорации, как Google, Microsoft и другие, будучи не заинтересованными в потере своих пользователей, проводят тщательные проверки на разного рода вирусы в сети.